En fazla kazandıran BES fonları
47 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,66 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,66 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020269
|1,91
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026898
|1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027233
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026593
|1,61
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016892
|1,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028003
|1,59
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028906
|1,58
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017153
|1,58
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054214
|1,57
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028019
|1,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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