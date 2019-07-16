Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012316 1,68
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,059622 0,46
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,036028 0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050792 0,40
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020171 0,39
NN Hay. Em. Stand. EYF 0,041082 0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053992 0,36
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,037248 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,057339 0,33
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029121 0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:02 Kaynak: AA
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