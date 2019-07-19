En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016190 2,56 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015086 2,27 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032589 2,24 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015032 2,22 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015960 2,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058987 2,02 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014651 1,96 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015018 1,94 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015524 1,93 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014554 1,88

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 2,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,24 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)