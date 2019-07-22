Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

51 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,88 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,88 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015372 1,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015314 1,88
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033165 1,77
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016466 1,70
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015258 1,60
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015522 1,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014876 1,54
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016201 1,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015572 1,45
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015739 1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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