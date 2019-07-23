Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,017981 0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013241 0,85
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012134 0,77
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067090 0,71
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016384 0,70
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060854 0,67
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020141 0,66
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046766 0,64
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064689 0,63
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012064 0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:33 Kaynak: AA
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