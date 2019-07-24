Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

25 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", ve yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", ve yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020110 1,48
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123007 1,40
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036037 1,40
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094853 1,39
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022429 1,38
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067290 1,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068183 1,37
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024958 1,36
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019370 1,34
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075702 1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:07 Kaynak: AA
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