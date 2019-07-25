Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

40 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", ve yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", ve yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030010 1,38
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044663 1,09
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029380 0,98
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022649 0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036386 0,97
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033471 0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,112714 0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026123 0,93
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025769 0,92
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017321 0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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