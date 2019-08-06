En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029228 1,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025610 0,96 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027014 0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016942 0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026728 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028985 0,75 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028084 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028088 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027357 0,75 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027816 0,75

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,96 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)