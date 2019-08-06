Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,96 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,96 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029228 1,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025610 0,96
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027014 0,78
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016942 0,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026728 0,75
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028985 0,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028084 0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028088 0,75
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027357 0,75
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027816 0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:57 Kaynak: AA
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