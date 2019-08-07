En fazla kazandıran BES fonları
19 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,088755
|1,08
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,103190
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,116829
|1,08
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,054582
|1,08
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,109180
|1,06
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025328
|1,06
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065633
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066438
|0,99
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023063
|0,97
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019475
|0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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