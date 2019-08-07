Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

19 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,088755 1,08
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103190 1,08
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116829 1,08
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054582 1,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109180 1,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025328 1,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065633 1,00
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066438 0,99
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023063 0,97
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019475 0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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