En fazla kazandıran BES fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:41 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas
Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,016048
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012326
|0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016080
|0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,037751
|0,71
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015845
|0,71
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016179
|0,70
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,015255
|0,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,015394
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015435
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,104111
|0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk