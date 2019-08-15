Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016048 0,79
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016080 0,76
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037751 0,71
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015255 0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015394 0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015435 0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104111 0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:41 Kaynak: AA
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