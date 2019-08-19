En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028729 0,64 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,015918 0,34 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020140 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012435 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013759 0,33 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015638 0,30 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011753 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012414 0,28 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018751 0,28 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,017862 0,26

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)