Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104980 1,69
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058040 1,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071447 1,58
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072815 1,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035030 1,18
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092887 1,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060228 1,04
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091955 1,04
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062062 1,01
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032736 1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:36:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]