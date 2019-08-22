Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,82 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,82 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030813 0,91
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035983 0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050722 0,51
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074060 0,38
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039413 0,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106891 0,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072727 0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059033 0,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013157 0,27
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036812 0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:40 Kaynak: AA
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