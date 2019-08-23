Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran BES fonları

39 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,65 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,53 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,65 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,53 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020630 0,65
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 0,53
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031053 0,51
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036501 0,50
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054948 0,50
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052648 0,48
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027254 0,48
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 0,47
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065249 0,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036151 0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehirspor'a haciz şoku!
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:56:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]