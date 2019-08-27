Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

40 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018609 2,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030844 2,89
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030847 2,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029823 2,87
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018883 2,87
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031830 2,86
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032904 2,85
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029366 2,82
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030054 2,80
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029622 2,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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