Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

4 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041683 1,43
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118307 1,25
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023133 1,21
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017054 1,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066677 1,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067435 1,16
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092057 1,15
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,119085 1,13
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,105179 1,13
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055629 1,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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