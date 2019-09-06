Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,12 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,12 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036288 1,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108582 1,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059973 1,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073758 1,12
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 1,00
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016360 0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074787 0,82
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023300 0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051337 0,80
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010795 0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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