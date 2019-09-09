Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

57 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031471 0,99
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036550 0,72
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012334 0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036861 0,47
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063995 0,36
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020579 0,36
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094852 0,34
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095810 0,34
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054787 0,32
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064757 0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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