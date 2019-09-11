Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran BES fonları

56 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,81 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,81 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058855 0,99
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023778 0,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016668 0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010981 0,77
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029402 0,75
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037168 0,66
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016266 0,62
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,119915 0,61
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,093063 0,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053686 0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı
Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]