En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,81 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058855 0,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023778 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016668 0,77 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010981 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029402 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037168 0,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016266 0,62 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,119915 0,61 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,093063 0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053686 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)