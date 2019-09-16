Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,14 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,14 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016189 1,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016202 1,21
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017268 1,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016093 1,09
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060263 1,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015656 1,07
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034915 1,01
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015702 0,98
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016335 0,98
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016306 0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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