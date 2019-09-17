Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020662 0,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029875 0,80
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047827 0,78
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,095644 0,76
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065902 0,75
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027238 0,75
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032130 0,75
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061626 0,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063627 0,73
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012287 0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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