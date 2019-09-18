Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063773 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041503 0,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050777 0,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094461 0,21
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061756 0,21
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068149 0,21
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047926 0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082991 0,21
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066038 0,21
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020704 0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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