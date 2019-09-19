En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017342 0,96 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035191 0,92 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016227 0,84 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015765 0,83 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016155 0,82 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016610 0,80 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016350 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016237 0,76 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016368 0,75 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016501 0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)