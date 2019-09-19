Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0173420,96
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351910,92
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162270,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0157650,83
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0161550,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0166100,80
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0163500,76
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162370,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163680,75
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0165010,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı
Çoğunluğu elde edemeyen Netanyahu, en yakın rakibine büyük koalisyon önerisinde bulundu Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:41:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]