Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

2 gün önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043096 1,04
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021411 0,95
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079797 0,92
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,107166 0,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059651 0,86
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054741 0,85
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026211 0,81
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027508 0,77
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,107596 0,77
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,056901 0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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