Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

17 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,45 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,45 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016737 1,46
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036292 1,45
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016725 1,34
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017894 1,33
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016598 1,26
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016953 1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016121 1,18
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,017048 1,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016192 1,12
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016759 1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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