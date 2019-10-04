Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,68 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,68 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028516 0,80
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027049 0,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030877 0,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028194 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028880 0,63
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009962 0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029593 0,62
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017833 0,61
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029837 0,57
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016939 0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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