Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108913 1,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060218 1,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074372 1,02
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026730 0,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,114982 0,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,093404 0,83
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,108419 0,83
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,122752 0,83
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,057337 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069017 0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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