Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

47 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020889 1,28
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036576 1,13
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063936 1,09
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049302 0,98
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067660 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097366 0,96
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085618 0,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010237 0,94
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,098618 0,93
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033737 0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:51 Kaynak: AA
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