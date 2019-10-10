Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

27 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031629 1,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028964 0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010239 0,76
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029670 0,76
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018330 0,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030440 0,75
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031421 0,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029447 0,74
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037047 0,74
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032487 0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış
ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:56:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]