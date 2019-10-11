Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,93 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,93 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031949 1,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031927 0,95
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027989 0,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 0,86
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030646 0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 0,77
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029510 0,76
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029666 0,74
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030798 0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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