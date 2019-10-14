Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037930 1,51
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033988 1,16
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011237 0,98
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042206 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032231 0,88
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016285 0,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023911 0,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016748 0,78
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076656 0,76
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061094 0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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