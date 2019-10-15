Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

30 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,58 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,58 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030552 1,67
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031532 1,61
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030235 1,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032596 1,55
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018691 1,50
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029738 1,35
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029027 1,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018370 1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030472 1,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010259 1,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:49 Kaynak: AA
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