Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

25 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,99 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,99 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160491,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0347500,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0554340,98
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385580,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160270,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159320,96
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0155170,96
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0163500,94
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0158940,93
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0170240,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:37 Kaynak: AA
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