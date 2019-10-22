En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032473 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053521 1,00 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067018 0,97 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046714 0,94 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064387 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029945 0,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018049 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028989 0,90 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028513 0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010078 0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)