Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

41 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032941 1,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038416 1,16
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016608 0,96
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029495 0,87
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016590 0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016663 0,79
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025453 0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075612 0,78
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109385 0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056048 0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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