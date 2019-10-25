Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

9 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,59 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,59 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017146 1,61
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017395 1,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017164 1,53
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 1,46
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018353 1,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017210 1,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016673 1,34
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016505 1,26
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017042 1,24
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,017145 1,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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