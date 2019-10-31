Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017108 0,96
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038935 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012083 0,51
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019527 0,47
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012332 0,42
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020235 0,40
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017194 0,39
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010590 0,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017493 0,35
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017793 0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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