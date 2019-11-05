En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059669 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030625 1,91 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072567 1,85 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018604 1,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019292 1,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057355 1,82 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053998 1,80 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019435 1,79 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011768 1,78 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021593 1,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)