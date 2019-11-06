Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039674 0,99
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030892 0,87
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020900 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034024 0,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,076983 0,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,112988 0,78
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049706 0,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,062327 0,74
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070117 0,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017321 0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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