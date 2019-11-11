Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

8 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022919 0,52
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012385 0,50
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064787 0,37
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016837 0,36
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066368 0,34
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070575 0,33
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086741 0,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099267 0,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098464 0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010363 0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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