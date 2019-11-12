Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043388 0,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061596 0,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010412 0,47
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050359 0,46
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013925 0,46
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021074 0,46
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069407 0,44
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037680 0,43
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069129 0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067247 0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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