Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082259 1,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071102 1,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071780 1,37
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110356 1,35
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059621 1,29
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,095500 1,18
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014089 1,18
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,058601 1,18
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,110769 1,18
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,125416 1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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