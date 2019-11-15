Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF"oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF"oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012401 0,73
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087518 0,44
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035088 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099365 0,43
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100196 0,42
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050563 0,41
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066959 0,40
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 0,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100962 0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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