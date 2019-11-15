En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF"oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012401 0,73 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087518 0,44 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035088 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099365 0,43 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100196 0,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050563 0,41 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066959 0,40 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 0,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100962 0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)