Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045534 0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037620 0,78
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065151 0,77
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017852 0,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030940 0,74
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012350 0,74
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014597 0,74
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022767 0,73
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097955 0,72
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078431 0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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