En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,34 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030454 0,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026655 0,34 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028174 0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029621 0,26 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028276 0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017588 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030223 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029207 0,26 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017915 0,26 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029274 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)