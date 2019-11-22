Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,62 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,62 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065215 0,67
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012334 0,62
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017829 0,60
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020616 0,54
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019219 0,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026364 0,43
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021083 0,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018457 0,41
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,043623 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033041 0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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