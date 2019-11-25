Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026696 1,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018657 1,08
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038689 0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012408 0,60
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017918 0,50
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016053 0,44
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013958 0,42
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019293 0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023011 0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024989 0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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