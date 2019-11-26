Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033413 1,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038991 0,78
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 0,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054907 0,53
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021017 0,47
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053694 0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056176 0,32
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,017102 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034356 0,31
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010893 0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:44:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]