En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033413 1,04 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038991 0,78 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054907 0,53 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021017 0,47 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053694 0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056176 0,32 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,017102 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034356 0,31 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010893 0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)