Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0334640,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0271500,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390140,40
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0304380,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0281540,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0266300,34
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123610,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0189390,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0551880,28
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0277420,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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