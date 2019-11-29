Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,43 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,43 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066437 1,65
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018264 1,43
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045919 1,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032310 1,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012587 1,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019182 1,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027496 1,27
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028169 1,18
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077720 1,17
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121022 1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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